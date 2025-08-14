augusztus 14., csütörtök

Pokoli hőség lehet csütörtökön, a szél sem enyhíti

Címkék#hőség#szél#csapadék

Zaol.hu
Pokoli hőség lehet csütörtökön, a szél sem enyhíti

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

A Köpönyeg előrejelzése szerint csütörtökön teljesen derült idő várható, a csapadék kizárt. 33 és 40 fok közé erősödik a forróság. Gyenge marad a keleties szél.

Magas középhőmérséklet miatt sárga (elsőfokú) riasztást adtak ki Zala vármegye területére.

 

 

