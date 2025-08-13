augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

32°
+34
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Elviselhetetlen fokozatra kapcsol a hőség Zalában (galéria)

Címkék#ásványvíz#Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft#munkatárs

A hőség ismét nagy terhelést ró a szervezetünkre és az időjárás-jelentések szerint vasárnapig csak tovább forrósodik a levegő. A legnagyobb veszélyben azok vannak, akik a tűző napon dolgoznak.

Benedek Bálint
Elviselhetetlen fokozatra kapcsol a hőség Zalában (galéria)

Újabb fokozatra kapcsolt a hőség, a megfelelő folyadékbevitel nagyon fontos. Különösen azoknál, akik a munkaidejük nagy részét a szabadban töltik

Fotó: Szakony Attila

A köpönyeg.hu orvosmeteorológiai előrejelzése szerint a tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás.

Fűnyírás előtt, közben és utána is érkezik a felfrissülést jelentő víz. A Netta figyel a dolgozói egészségére.
Fotó: Szakony Attila

Nagykanizsán a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. közterület-gondozási osztályának munkatársai szinte az egész munkaidejüket a tűző napon töltik. Bár egyelőre nem rendeltek el országos hőségriadót, de a cég különösen figyel a dolgozóira. Bizonyos időszakonként hideg ásványvízzel frissülhetnek fel, az ilyenkor életbe lépő protokollról itt írtunk portálunkon.

Hőség Zalában

Fotók: Szakony Attila

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu