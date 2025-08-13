Elviselhetetlen fokozatra kapcsol a hőség Zalában (galéria)

A köpönyeg.hu orvosmeteorológiai előrejelzése szerint a tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás.

Fűnyírás előtt, közben és utána is érkezik a felfrissülést jelentő víz. A Netta figyel a dolgozói egészségére.

Fotó: Szakony Attila

Nagykanizsán a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. közterület-gondozási osztályának munkatársai szinte az egész munkaidejüket a tűző napon töltik. Bár egyelőre nem rendeltek el országos hőségriadót, de a cég különösen figyel a dolgozóira. Bizonyos időszakonként hideg ásványvízzel frissülhetnek fel, az ilyenkor életbe lépő protokollról itt írtunk portálunkon.