1 órája
Elviselhetetlen fokozatra kapcsol a hőség Zalában (galéria)
A hőség ismét nagy terhelést ró a szervezetünkre és az időjárás-jelentések szerint vasárnapig csak tovább forrósodik a levegő. A legnagyobb veszélyben azok vannak, akik a tűző napon dolgoznak.
Újabb fokozatra kapcsolt a hőség, a megfelelő folyadékbevitel nagyon fontos. Különösen azoknál, akik a munkaidejük nagy részét a szabadban töltik
Fotó: Szakony Attila
A köpönyeg.hu orvosmeteorológiai előrejelzése szerint a tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás.
Nagykanizsán a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. közterület-gondozási osztályának munkatársai szinte az egész munkaidejüket a tűző napon töltik. Bár egyelőre nem rendeltek el országos hőségriadót, de a cég különösen figyel a dolgozóira. Bizonyos időszakonként hideg ásványvízzel frissülhetnek fel, az ilyenkor életbe lépő protokollról itt írtunk portálunkon.
Kegyetlen a hőség: a kantáros nadrágot félretehetik a munkások
Hőség ZalábanFotók: Szakony Attila