augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

16°
+30
+18
Csapadék nem várható

1 órája

Visszatérhet a hőség hétfőn

Visszatérhet a hőség hétfőn

Fotó: Illusztráció/Szakony Attila

A Köpönyeg előrejelzése szerint hétfőn újra napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható. A hőség visszatér: 30-32 fok között maradnak a maximumok.

 

