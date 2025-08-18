Csapadék nem várható
1 órája
Visszatérhet a hőség hétfőn
Fotó: Illusztráció/Szakony Attila
A Köpönyeg előrejelzése szerint hétfőn újra napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható. A hőség visszatér: 30-32 fok között maradnak a maximumok.
17 órája
Égzengés és villámlás – a zalai városban késő este még tombolt a vihar
