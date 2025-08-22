Erősen gomolyfelhős időre van kilátás
1 órája
Visszaesik a hőmérséklet pénteken
Illusztráció
Fotó: archív / Szakony Attila
A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken erősen gomolyfelhős időre van kilátás. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
Sárga riasztást adtak ki Zala vármegyére zivatar miatt.
