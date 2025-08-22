Visszaesik a hőmérséklet pénteken

A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken erősen gomolyfelhős időre van kilátás. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Sárga riasztást adtak ki Zala vármegyére zivatar miatt.