Erősen gomolyfelhős időre van kilátás

Visszaesik a hőmérséklet pénteken

A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken erősen gomolyfelhős időre van kilátás. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Sárga riasztást adtak ki Zala vármegyére zivatar miatt.

 

