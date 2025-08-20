Elképesztő égi jelenséget láthatott, aki korán kelt az államalapítás ünnepén

Az időkép.hu azt írja, a Jupiter a 11%-os megvilágítottságú Holdtól jobbra, nagyjából 4,5 fokos látszólagos távolságra volt megfigyelhető, égi kísérőnk alatt pedig 5,5 fokos távolságra a Vénusz ragyogott.

A látványos "háromszög" augusztus 20-án hajnali 3 óra után került az északkeleti horizont fölé, de egészen napkeltéig látni lehetett.