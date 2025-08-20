Ki korán kel...
1 órája
Elképesztő égi jelenséget láthatott, aki korán kelt az államalapítás ünnepén
A szemfülesek a holdsarló, a Jupiter és a Vénusz hármasát figyelhették meg a hajnali égbolton.
A hármas Bakonycsernye felett Fotó: Tóthné Nochta Gabriella/Időkép.hu
Az időkép.hu azt írja, a Jupiter a 11%-os megvilágítottságú Holdtól jobbra, nagyjából 4,5 fokos látszólagos távolságra volt megfigyelhető, égi kísérőnk alatt pedig 5,5 fokos távolságra a Vénusz ragyogott.
A látványos "háromszög" augusztus 20-án hajnali 3 óra után került az északkeleti horizont fölé, de egészen napkeltéig látni lehetett.
