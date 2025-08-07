augusztus 7., csütörtök

Majdnem megdőlt a hidegrekord, közben már a kánikulára figyelmeztetnek

Korosa Titanilla

A hidegfront nyomában kissé hűs reggel köszöntött ránk augusztushoz képest: Zabarban 5,2 fokot, míg Bakonybélben 5,4 fokot mérek csütörtökre virradóra - írja az idokep.hu. A mai napra vonatkozó hidegrekord nem volt veszélyben, azt ugyanis Fügöd tartja 3,8 fokkal (ezt még 1987-ben mérték). Összességében a Dunántúlon volt a leghidegebb, illetve az északi völgyekben, ott sok helyen 10 fok alá süllyedt  a hőmérséklet.

hidegfront
A hidegfront után már csúszik felfelé a hőmérő higanyszála
Forrás:  ZH

Mi várható, miután elvonul a hidegfront?

Csütörtökön túlnyomóan derült vagy legfeljebb fátyolfelhős időre van kilátás. Csapadék nem várható. Az Északnyugat-Dunántúlon a déli, az Alföldön az északkeleti szelet kísérik olykor élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Pénteken kezdetét veszi a melegedés, nyugat felől szubtrópusi légtömeg árasztja el a Kárpát-medencét, melynek hatására szinte mindenhol 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Hétvégére visszatér a kánikula.

 

