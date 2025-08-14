1 órája
Ránk rúgta az ajtót a nyár: itt a harmadfokú hőségriasztás!
Az Országos Tisztifőorvos a HungaroMet legfrissebb előrejelzése alapján augusztus 14-én csütörtök 0 órától augusztus 17 -én vasárnap 24.00 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére.
A katasztrófavédelmi igazgatóság közleményében felhívta a figyelmet: a harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent, még jó általános állapot mellett is. A következő napokban a napi középhőmérséklet több helyen meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, a legmelegebb órákban akár 35 Celsius-fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.
Néhány tipp a hőség elviselésére:
- Igyatok sok vizet!
- Vonuljatok árnyékba!
- Felhevült testtel ne menjetek vízbe!
- Fényvédő, naptej, napolaj, ha mégis napon kell lenned
- Ne a déli órákban sportoljatok!
- Adjatok inni az állatoknak is, a kutyák, lovak, macskák, madarak, sünök mind hálásak lesznek!
- Legyetek türelmesek az utakon!
- Az alkohol nem oltja a szomjat, a jégkrém viszont hűsít!
- Ha álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot láttok, azonnal hívjátok a 112-es segélyhívószámot!
- Ha azt látod, hogy valakinek segítségre van szüksége, akkor is hívd a 112-t!