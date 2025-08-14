Ránk rúgta az ajtót a nyár: itt a harmadfokú hőségriasztás!

A katasztrófavédelmi igazgatóság közleményében felhívta a figyelmet: a harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent, még jó általános állapot mellett is. A következő napokban a napi középhőmérséklet több helyen meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, a legmelegebb órákban akár 35 Celsius-fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.

Csak a gyomnövények viselik el a tikkasztó kánikulát. A harmadfokú hőségriasztás idején nekünk, embereknek be kell tartani néhány egyszerű szabályt

Fotó: Szakony Attila

Néhány tipp a hőség elviselésére:

- Igyatok sok vizet!

- Vonuljatok árnyékba!

- Felhevült testtel ne menjetek vízbe!

- Fényvédő, naptej, napolaj, ha mégis napon kell lenned

- Ne a déli órákban sportoljatok!

- Adjatok inni az állatoknak is, a kutyák, lovak, macskák, madarak, sünök mind hálásak lesznek!

- Legyetek türelmesek az utakon!

- Az alkohol nem oltja a szomjat, a jégkrém viszont hűsít!

- Ha álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot láttok, azonnal hívjátok a 112-es segélyhívószámot!

- Ha azt látod, hogy valakinek segítségre van szüksége, akkor is hívd a 112-t!