augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

27°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zalában is

1 órája

Ránk rúgta az ajtót a nyár: itt a harmadfokú hőségriasztás!

Címkék#hőség#középhőmérséklet#napolaj

Az Országos Tisztifőorvos a HungaroMet legfrissebb előrejelzése alapján augusztus 14-én csütörtök 0 órától augusztus 17 -én vasárnap 24.00 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére.

Benedek Bálint

A katasztrófavédelmi igazgatóság közleményében felhívta a figyelmet: a harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent, még jó általános állapot mellett is. A következő napokban a napi középhőmérséklet több helyen meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, a legmelegebb órákban akár 35 Celsius-fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.

Csak a gyomnövények viselik el a tikkasztó kánikulát. A harmadfokú hőségriasztás idején nekünk, embereknek be kell tartani néhány egyszerű szabályt
Fotó: Szakony Attila

Néhány tipp a hőség elviselésére:

- Igyatok sok vizet!

- Vonuljatok árnyékba!

- Felhevült testtel ne menjetek vízbe!

- Fényvédő, naptej, napolaj, ha mégis napon kell lenned 

- Ne a déli órákban sportoljatok!

- Adjatok inni az állatoknak is, a kutyák, lovak, macskák, madarak, sünök mind hálásak lesznek!

- Legyetek türelmesek az utakon!

- Az alkohol nem oltja a szomjat, a jégkrém viszont hűsít! 

- Ha álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot láttok, azonnal hívjátok a 112-es segélyhívószámot!

- Ha azt látod, hogy valakinek segítségre van szüksége, akkor is hívd a 112-t!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu