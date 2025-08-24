Nem egy szokványos augusztus
52 perce
Gondolta volna: átlag alatti hőmérséklet
A nyár utolsó hónapjához képest igen csak elmarad az átlaghőmérséklet az utóbbi napokban. Gomolyfelhőkre számíthatunk vasárnap is térségünkben.
Gomolyfelhők a fejünk fölött
A Lucas ciklon hozta magával ezt a szokatlanul hűvös időt, de hamarosan újra visszatér a nyár, csak a hét közepéig kell kibírnunk. A nappali hőmérséklet 18 és 24 fok közt alakul.
