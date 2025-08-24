Gondolta volna: átlag alatti hőmérséklet

A nyár utolsó hónapjához képest igen csak elmarad az átlaghőmérséklet az utóbbi napokban. Gomolyfelhőkre számíthatunk vasárnap is térségünkben.

Gomolyfelhők tarkítják az eget vasárnap felettünk

Fotó: Mészáros Annarózsa

Gomolyfelhők a fejünk fölött

A Lucas ciklon hozta magával ezt a szokatlanul hűvös időt, de hamarosan újra visszatér a nyár, csak a hét közepéig kell kibírnunk. A nappali hőmérséklet 18 és 24 fok közt alakul.