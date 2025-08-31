Forró tanévkezdés vár a diákokra – akár 31 fokos meleggel szeptember 1-jén!

Szeptember elseje sokaknak hoz kellemetlenséget, leginkább annak a sok ezer diáknak,akiknek ismét elkezdődik a tanév. Az előrejelzések szerint az időjárás is tovább tetézheti a bajt, hiszen napközben szinte nyári forróság, 30-31 Celsius fok körül lehet a hőmérséklet, mígéjszaka 17 Celsius fokra hül vissza a levegő.

Az időjárási krónikák szerint egyébként szeptember elsején 2015-ben Dombegyházán mérték a legmelegebb hőmérsékletet, akkor 36,9 Celsius fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála, míg a leghidegebb szeptember elsejét 1940-ben Salgótarjánban jegyezték fel, akkor 2,3 Celsius fokot mértek.