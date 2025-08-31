augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

18°
+36
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Forró tanévkezdés vár a diákokra – akár 31 fokos meleggel szeptember 1-jén!

Címkék#időjárás#tanév#hőmérséklet

Forró tanévkezdés vár a diákokra – akár 31 fokos meleggel szeptember 1-jén!

Nem elég, hogy kezdődik a tanév, még meleg is lesz.

Fotó: pixabay

Szeptember elseje sokaknak hoz kellemetlenséget, leginkább annak a sok ezer diáknak,akiknek ismét elkezdődik a tanév. Az előrejelzések szerint az időjárás is tovább tetézheti a bajt, hiszen napközben szinte nyári forróság, 30-31 Celsius fok körül lehet a hőmérséklet, mígéjszaka 17 Celsius fokra hül vissza a levegő.

Az időjárási krónikák szerint egyébként szeptember elsején 2015-ben Dombegyházán mérték a legmelegebb hőmérsékletet, akkor 36,9 Celsius fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála, míg a leghidegebb szeptember elsejét 1940-ben Salgótarjánban jegyezték fel, akkor 2,3 Celsius fokot mértek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu