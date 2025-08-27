Extrém hideg tél érkezhet télen Zalába? Kiderítettük az igazságot

Az extrém hideg télről szóló híradások gyakran ilyenkor a nyár végén jelennek meg. Azonban Harcz Endre szerint ezeknek az álhíreknek semmi alapja sincs, pusztán jóslások.

Extrém hideg vagy enyhe tél? Az igazság majd télen kiderül

Fotó: archív/Szakony Attila

Extrém hideg: még csak sejteni sem lehet...

– Előrejelzésnek semmiképpen nem lehet nevezni ezeket – mondta a viharvadász. – Alapvetés, hogy 3, 4 vagy 5 hónappal a tél kezdete előtt nem lehet még csak sejteni sem, hogy extrém hideg lesz-e a tél. Sőt teljes bizonyossággal semmit sem lehet állítani. Mégis évek óta az ősz elején megjelennek ezek a cikkek, hogy "kemény tél jön", "soha nem látott hideg tél lesz", "az évszázad tele várható", és hasonlók.

Harcz Endre viharvadász szerint a jóslásoknak nem szabad hinni

Fotó: archív/Szakony Attila

Évek óta rekordenyhe telek

Harcz Endre szerint a természet másképp működik, ráadásul hiába a riogatás, évek óta rekordenyhe telek vannak Zala vármegyében is.

– Ennyit érnek ezek a jóslások, álhírek, tudományos hátterük nincs – folytatta. – A Csendes-óceán, az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger vizének hőmérsékletéből, a hurrikánszezon aktivitásából, meg egy csomó dologból lehet következtetni. De mivel a tél milyensége több száz paraméter függvénye, 4-5 paraméter alapján teljesen esélytelen a valóságot modellezni 3, 4, vagy akár 5 hónappal a tél előtt. Egyébként a tél hidegségének egyik legfontosabb adaléka a hó. Ha van tartós hótakaró, akkor hőmérsékletileg is hidegebb lesz a tél és megítélés, emberi érzés szempontjából is. Ha például 30 milliméter eső esik egy mediterrán ciklonból, majd utána kiderül az ég, akkor nappal +3 Celsius -fok lesz utána, éjjel -8 Celsius-fok. És 2 ilyen hideg nap után beáll a ködös, zúzmarás idő -2 Celsius-fokban. Viszont abban az esetben, ha az eső helyett 20 centiméter hó hullik, kiderül az ég utána, akkor nappal -1 Celsius-fok van, éjjel pedig -15 és -20 Celsius-fok alá is zuhanhat a hőmérő higanyszála. És miután beáll a zúzmarás köd, nem -3 Celsius-fok lesz egész nap, hanem -5 és -7 Celsius-fok. Azért nagyon nem mindegy.

Manapság ritka, hogy ennyi hó borítsa be a tájat, mint 2024 januárjában Nagykanizsán

Fotó: archív/Szakony Attila

Tél az lesz

A viharvadász kijelentette: márpedig egy mediterrán ciklon esetében, 3-4 hónappal előtte megmondani, hogy +1 Celsius-fokban eső esik, vagy -1 Celsius-fokban hó, ezt sem ember, sem számítógép nem mondhatja meg. Annyi viszont teljesen biztos: tél lesz, december 1-jén kezdődik és február 28-án ér véget. Lehullik a fák levele, lesz fagy, lesz karácsony és szilveszter.