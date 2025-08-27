augusztus 27., szerda

Extrém hideg tél érkezhet télen Zalába? Kiderítettük az igazságot

Címkék#Harcz Endre#viharvadász#hó

A 2025-ös tél extrém hideg lesz – legalábbis erre figyelmeztet több hírportál is. Arról, hogy mi a valóság és mennyire várható extrém hideg Magyarországon és Zalában télen Harcz Endre becsehelyi viharvadász beszélt portálunknak.

Benedek Bálint
Extrém hideg tél érkezhet télen Zalába? Kiderítettük az igazságot

Extrém hideg jött és szakadt a hó Nagykanizsán 2024. január közepén. Az idén vajon ránk rúgja az ajtót a tél?

Fotó: archív/Szakony Attila

Az extrém hideg télről szóló híradások gyakran ilyenkor a nyár végén jelennek meg. Azonban Harcz Endre szerint ezeknek az álhíreknek semmi alapja sincs, pusztán jóslások.

extrém hideg
Extrém hideg vagy enyhe tél? Az igazság majd télen kiderül
Fotó: archív/Szakony Attila

Extrém hideg: még csak sejteni sem lehet...

– Előrejelzésnek semmiképpen nem lehet nevezni ezeket – mondta a viharvadász. – Alapvetés, hogy 3, 4 vagy 5 hónappal a tél kezdete előtt nem lehet még csak sejteni sem, hogy extrém hideg lesz-e a tél. Sőt teljes bizonyossággal semmit sem lehet állítani. Mégis évek óta az ősz elején megjelennek ezek a cikkek, hogy "kemény tél jön", "soha nem látott hideg tél lesz", "az évszázad tele várható", és hasonlók.

extrém hideg
Harcz Endre viharvadász szerint a jóslásoknak nem szabad hinni
Fotó: archív/Szakony Attila

Évek óta rekordenyhe telek

Harcz Endre szerint a természet másképp működik, ráadásul hiába a riogatás, évek óta rekordenyhe telek vannak Zala vármegyében is.

– Ennyit érnek ezek a jóslások, álhírek, tudományos hátterük nincs – folytatta. – A Csendes-óceán, az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger vizének hőmérsékletéből, a hurrikánszezon aktivitásából, meg egy csomó dologból lehet következtetni. De mivel a tél milyensége több száz paraméter függvénye, 4-5 paraméter alapján teljesen esélytelen a valóságot modellezni 3, 4, vagy akár 5  hónappal a tél előtt. Egyébként a tél hidegségének egyik legfontosabb adaléka a hó. Ha van tartós hótakaró, akkor hőmérsékletileg is hidegebb lesz a tél és megítélés, emberi érzés szempontjából is. Ha például 30 milliméter eső esik egy mediterrán ciklonból, majd utána kiderül az ég, akkor nappal +3 Celsius -fok lesz utána, éjjel -8 Celsius-fok. És 2 ilyen hideg nap után beáll a ködös, zúzmarás idő -2 Celsius-fokban. Viszont abban az esetben, ha az eső helyett 20 centiméter hó hullik, kiderül az ég utána, akkor nappal -1 Celsius-fok van, éjjel pedig -15 és -20 Celsius-fok alá is zuhanhat a hőmérő higanyszála. És miután beáll a zúzmarás köd, nem -3 Celsius-fok lesz egész nap, hanem -5 és -7 Celsius-fok. Azért nagyon nem mindegy.

extrém hideg
Manapság ritka, hogy ennyi hó borítsa be a tájat, mint 2024 januárjában Nagykanizsán
Fotó: archív/Szakony Attila

Tél az lesz

A viharvadász kijelentette: márpedig egy mediterrán ciklon esetében, 3-4 hónappal előtte megmondani, hogy +1 Celsius-fokban eső esik, vagy -1 Celsius-fokban hó, ezt sem ember, sem számítógép nem mondhatja meg. Annyi viszont teljesen biztos: tél lesz, december 1-jén kezdődik és február 28-án ér véget. Lehullik a fák levele, lesz fagy, lesz karácsony és szilveszter.

