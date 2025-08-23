Az esti koncertre vigyen egy laza esőkabátot

Térségünkben változékony idő várható a délután és az este folyamán is: kiderül, majd beborul az ég. Néhol összeállhatnak a gomolyfelhők, amelyekből egy-egy zivatar kialakulhat, főként a kora esti időszakban, így az esti programokra nem árt bekészíteni egy lenge esőkabátot.

Elkél az esőkabát szombat este

Fotó: Mészáros Annarózsa

Szép lassan visszatér a nyár, azért este még elkélhet az esőkabát

Az elmúlt napok borongóssága és a hirtelen lehűlés lassacskán melegebbre fordul, napról napra egy-egy fokkal kúszik majd följebb a hőmérő higanyszála. A ma a délutáni órákban 23, az esti időszakban 17 fok körül alakul a hőmérséklet. A hajnal csípősnek ígérkezik a várható 11-13 fokkal.

A Balaton hőmérséklete a szinte megegyező a levegőével; 23 fokos.