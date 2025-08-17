Időjárás
46 perce
Alig hisszük: pár fokot enyhül a hőség vasárnap
Fotó: Pezzetta Umberto
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. Erős marad az ÉNy-i szél. 28 és 34 fok közé enyhül a hőség.
Zalában négy járásban
10 órája
Elsőfokú riasztást adott ki a HungaroMet – Jégeső jöhet s károkat okozhat az erős szél is
Erre vágytunk?
9 órája
Megjött az eső a megyeszékhelyre! Mint a régi drukkerszlogen: meneküljetek, meneküljetek!
Csobbanás
8 órája
Csak a vízben volt kibírható... – a hőségben csúcsra jártak a strandok, így az AquaCity is (galéria)
