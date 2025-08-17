augusztus 17., vasárnap

Alig hisszük: pár fokot enyhül a hőség vasárnap

Alig hisszük: pár fokot enyhül a hőség vasárnap

Fotó: Pezzetta Umberto

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. Erős marad az ÉNy-i szél. 28 és 34 fok közé enyhül a hőség.

 

