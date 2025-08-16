augusztus 16., szombat

Délután feltámad a szél, de a hőmérőn ez nem látszik meg

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint szombaton a ragyogó napsütés mellett gomolyfelhők is megjelennek. Az északnyugati tájakon záporra, zivatarra is számíthatunk. Délutántól erősödni fog az északnyugati szél. Az egész országra kiterjedő forróságra készülhetünk, 36-37 fokos maximumokkal.

 

