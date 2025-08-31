Időjárás
1 órája
Viszlát augusztus! Mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a Dunától keletre még többfelé eshet vasárnap, miközben nyugaton már derűsebb, naposabb idő várható. 26–28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár. Az északnyugati, nyugati szél több helyen élénk lökésekkel kísérheti a napot.
S hogy milyennek láttuk a nyár utolsó hónapját? Valahogy ilyennek, ahogy a Metfigyelő közösségi oldalán láttuk:
15 órája
Ennyit a nyári szünet utolsó napjairól! Zalában is kialakulhatnak villámárvizek
2025.08.28. 17:02
Ma reggel mit vegyek fel? – hűvös reggelek, forró nappalok, így oldja meg az utca embere (fotógaléria)
