Viszlát augusztus! Mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a Dunától keletre még többfelé eshet vasárnap, miközben nyugaton már derűsebb, naposabb idő várható. 26–28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár. Az északnyugati, nyugati szél több helyen élénk lökésekkel kísérheti a napot.

S hogy milyennek láttuk a nyár utolsó hónapját? Valahogy ilyennek, ahogy a Metfigyelő közösségi oldalán láttuk:

Forrás: A MetFigyelő facebook oldala

 

