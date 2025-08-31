Ma eső, holnap becsöngetés
1 órája
Itt az ideje a sulis cuccok összepakolásának
Holnap indul a 2025/26-os tanév, így itt az ideje a sulis cuccok összepakolásának – mivel ma sem lesz kiránduló idő. Zala vármegyében a nap további részében is csapadékra és szélre számíthatunk 19-24°C mellett.
Indul a 2025/26-os tanév
A maitól eltérőn holnap nyáriasabb időre számíthatunk, viszont addig is érdemes figyelembe venni, hogy a Balaton nyugati medencéjében másodfokú viharjelzés van érvényben és a tó 21 fokos.
Ezt ne hagyja ki!Félelmek és kérdések
2 órája
Segítség! Elsős lesz a gyerekem... – tippek az iskolakezdéshez a tanítótól
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre