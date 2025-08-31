Holnap indul a 2025/26-os tanév, így itt az ideje a sulis cuccok összepakolásának – mivel ma sem lesz kiránduló idő. Zala vármegyében a nap további részében is csapadékra és szélre számíthatunk 19-24°C mellett.

Reggel indul a 2025/26-os tanév, így pont ideális a mai nyármentes időjárás a bepakolásra

Fotó: Mészáros Annarózsa

Indul a 2025/26-os tanév

A maitól eltérőn holnap nyáriasabb időre számíthatunk, viszont addig is érdemes figyelembe venni, hogy a Balaton nyugati medencéjében másodfokú viharjelzés van érvényben és a tó 21 fokos.