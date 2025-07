Villámárvíz a szomszédban. Egyelőre „megúsztuk”, ám jövő héten ez vár ránk

A hatalmas vízözönt a ViharVonal is megosztotta, az Időkép portálon pedig videó is látható az esetről. Hétfőn gyakran lesz változóan, erősen felhős az ég, többfelé hosszabb időszakokra felszakadozhat a felhőzet. Még többfelé számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatarra. A Dunántúlon és a középső tájakon az északi, északnyugati, keleten a nyugati, délnyugati szél lesz élénk, erős. A napos időt gomolyfelhők tarkítják, és eső, zivatar is előfordulhat szórványosan. A nappali hőmérséklet 22-28 fok között alakul, írja a koponyeg.hu. Az előrejelzések szerint csütörtökig marad az esős idő.