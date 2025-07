Időjárás 40 perce

Neked is sokat fáj a fejed a napokban? Mutatjuk, hogy mi lehet az oka

Változékony idő, nagyobb hőingadozások, no és a fronthatás. Ez is közrejátszhat abban, ha nem jó a közérzetünk. Csütörtökön is kettős front volt, s ez lesz a jellemző pénteken is.

A változékony idő is okozhat feljfájást. Zalaegerszegen délelőtt kétszer is esett, majd délután sütött a nap. Fotó: zaol.hu

A Házipatika portál szerint pénteken az összefüggő felhőzet délelőtt - az északkeleti tájakon csak lassabban - gomolyosodik, illetve másutt is gomolyfelhők képződnek, melyekből szórványosan zápor, helyenként zivatar kialakulhat. A felhőzet, valamint a csapadék mennyisége estére fokozatosan csökken. A kettős fronthatás az arra érzékenyeknek okoz problémát, így például fejfájást. Zalaegerszegen csütörtökön egymást váltotta a napos és zivataros idő, ami ugyancsak megterhelheti a szervezetet.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!