Durva, mi vár ránk augusztusban - jobb, ha nem is tervezünk nyaralást? Itt a friss előrejelzés!

Az idei főszezon eddig nem igazán kedvez a nyaralóknak, a július szinte végig kiszámíthatatlan, többször esős, hűvös idővel telt, és a viharok is gyakran lecsaptak az országra. Nagyon sokan kíváncsiak arra, mi várható augusztusban, mire készüljenek a nyaralók, visszatér-e végre az igazi, zavartalan nyár, vagy erre a hektikus időjárásra kell már berendezkednünk az idén. Arra kértük az AI-t, kizárólag hiteles információforrások alapján jelezze előre a várható magyarországi augusztusi időjárást, elsősorban a nyári pihenésre vágyók szempontjai alapján. Figyelem: csak egy valószínűsíthető forgatókönyv következik, az időjárás-előrejelzésekben hosszabb távon változatlanul sok a bizonytalan tényező - eszerint kérjük olvasni az AI alábbi okfejtését...

Valóban ilyen lesz az augusztusi időjárás? Nem jósolt egetrengető újdonságot az AI, de azért "mondott" biztatót is

Forrás: Zaol.hu / illusztráció (AI)

Először a közelebbi kilátásokat ismertette a mesterséges intelligencia, amely ezt jósolta a mától augusztus 11-ig tartó időszakra:

A hőmérséklet gyakran a 27–29 °C, néhány napon akár 30 °C körüli is lehet (például augusztus 1., 2. és 11.).

Az éjszakákra 14–20 °C körüli értékek jellemzőek, enyhébb, néhol hűvösebb idővel.

Csapadék alkalmanként fordul elő, elszórt záporok, zivatarok érkezhetnek, de szárazabb napok is várhatóak.



És a hosszabb távú kilátások – augusztusi időjárás a hónap végéig:

A tengerentúli előrejelzések szerint Európa középső és keleti régióiban augusztus közepétől akár hőhullámok is előfordulhatnak, a hőmérsékletek a 28–32 °C-es tartományba emelkedhetnek, és csapadékszegény periódusok is várhatók. Az általánosabb, hosszú távú statisztikák alapján augusztusban jellemzően 27–28 °C körüli nappali maximum, 15–16 °C éjszakai minimum, és havi szinten 50 mm körüli csapadék (átlagosan 11–15 esős nap) fordulhat elő Magyarországon.

Egyes források szerint 2025 nyara az elmúlt évek egyik legmelegebb időszakát hozhatja hazánkban — várhatóan szárazabb, melegebb időszak következik, kevesebb csapadékkal és nagyobb kánikulakockázattal. Ugyanakkor augusztus során váratlan, erős viharok is előfordulhatnak Európában — ezzel átmeneti záporokra, heves szélre is számítani kell hullámokban.