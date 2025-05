Látta ezt a brutális jégverést? Szupercella pusztított, mutatjuk 

Szupercella Szentgotthárd határában. Ebben a cellában nagyobb méretű jég, viharos szél lehetséges - közölte a Kőszegi Időjárás Előrejelzés.

Szentgotthárdnál lecsapott a szupercella

Fotó: Kovács Bálint

Forrás: vaol.hu

Felsőszölnökön úgy 10 percig esett a jég - tudta meg a vaol.hu egy olvasótól.

Előzmény:

Vasárnap

Délután további nyugatról kelet felé haladó zivatarok kialakulására számíthatunk: kezdetben az ország északi felén, majd az idő előrehaladtával - várhatóan kisebb számossággal - délebbre is. Környezetükben viharos (~60-80 km/h, lokálisan esetleg erősebb) széllökés, jégeső (~1 cm) és intenzív csapadékhullás (~10-20 mm) is előfordulhat. A Nyugat-, illetve Közép-Dunántúlon egy-egy hevesebb zivatarcella is kialakulhat (jég: >2 cm; széllökés: >90 km/h; rövid idő alatt >20-25 mm csapadék). Az éjszaka folyamán kelet felé korlátozódik a zivatartevékenység, miközben gyengül.

Hétfő

Átmeneti szünetet követően hétfőn a déli óráktól a zivatarok számossága ismét növekszik - ekkor leginkább a déli, délkeleti felén. A zivatarokat a viharos (~60-90 km/h, lokálisan esetleg erősebb) széllökések, valamint a jégeső (~1 cm) mellett már nagyobb eséllyel kísérheti felhőszakadás (rövid idő alatt >25-35 mm; emellett egymást követő intenzív cellákból néhol akár >40-45 mm). Emellett elsősorban déli, délnyugati tájakon heves zivatarra is esély nyílik, amelyhez 2-3 cm-t meghaladó jég, 90 km/h-t meghaladó szélrohamok is társulhatnak. A zivatarhajlam várhatóan az esti, késő esti órákban sem csökken számottevően.

