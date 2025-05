Jön a perzselő hőség! Ez a hétvége már a nyarat idézi - de aztán itt a feketeleves

Sok helyütt a majális folytatódik, s a szervezőknek jó hír, hogy nem kell esőhelyszínt keresniük. Pénteken nyárias, kellemes időre számíthatunk sok napsütéssel, csapadék nélkül. A levegő 24 és 29 fok közé melegszik, a szombat pedig még ennél is "karibibb" lesz a hőmérséklet, a déli tájakon akár 30 fok is lehet. Frissítő záporra csak az északkeleti tájakon van esély.

Vasárnap is csak elvétve lesz csapadék, s folytatódik a nyáriasan meleg idő, bár a szél meg-megélénkül, jelezve: valami készül. Hétfőn pedig ide is ér, így a maturandusok akár Passuth-ból is írhatnának egy remek esszét. Az áthallás tán egyértelmű: Esőisten siratja Mexikót..., s lehet, őket is. De legalább tudnak a feladatra koncentrálni, s nem vonzza őket a perzselő idill.

Persze, a következő három nap még akár mediterrán hangulatban is telhet.