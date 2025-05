Élvezzük a napsütést, de legyen kéznél fényvédő és esernyő

Nem panaszkodhatunk, igazi nyári időjárással indult a május: szombaton napközben 30 Celsius fok fölé is emelkedik a hőmérséklet, ám vasárnapra komoly változás jön. A közeledő hidegfront hatására egyre többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, helyenként pedig hevesebb viharokra is - írja az Időkép.

Nyárias időjárás május elején, kedvez a kirándulóknak

Fotó: Archív/Korosa

Nyári időjárás: akár negyed óra alatt leéghetnek az érzékeny bőrűek

A hosszú hétvége időjárása kiváló lehetőséget nyújt a szabadban tölteni az időt, kirándulni, de már a szabadtéri strandokon is elkezdődik a szezon. Ilyenkor már a fényvédelemre is gondolni kell, kerüljenek elő a kalapok és a fényvédő krémek. Az UV sugárzás a déli órákban éri el az erős szintet. Ilyen ragyogó napsütésben, mint most, mikor egy felhő nincs az égen, az érzékeny bőrűek 15-30 perc alatt leéghetnek. A fehér bőrűek, idősek és kisgyerekek mindenképp használjanak magas faktorszámú fényvédő krémet, vagy vékony fehér/világos ruhát, ami fedi a bőrt, illetve napkalapot!