Ernyő s meleg ruha legyen veletek! És persze az erő...

A kedd sem hozza vissza az igazi tavaszi derűt. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint az előttünk álló nap inkább az esernyős, szeles oldalát mutatja a tavasznak. Napközben főként a Dunántúlon marad meg a csapadék esélye.

Május van, csak az időjárás feledkezett meg erről, mint ahogy látszik ezen a zalaegerszegi látképen

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Az eső intenzitása nem lesz kiugró, de a nedves, párás idő jelentősen rányomja majd a bélyegét a hangulatunkra. Az északias szél többfelé megerősödik, s ez nemcsak hőérzetünket csökkenti, hanem fejfájást, nyugtalanságot is okozhat. Ma is hidegfronti hatással kell megküzdenünk, a hőmérséklet alig emelkedik. Délutánra mindössze 11 és 19 fok közé melegszik a levegő, így az időjárás hűvös áprilisi napot idéz, s ha nem lenne minden zöld, azt is mondanánk: ez egy borongós őszi nap.