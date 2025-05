A szomszéd vármegyében lecsapott a szupercella – kiadós jégeső is volt

Szentgotthárdnál lecsapott a szupercella, Kovács Bálint a Kőszegi Időjárás Előrejelzés FB-oldalán képet is közölt, amihez azt írta, ebben a cellában nagyobb méretű jég, viharos szél lehetséges. Mint arról Háhn Bernadett, a vaol.hu olvasója videót is küldött a portálnak, Felsőszölnökön úgy 10 percig esett a jég.

Szintén a vaol.hu számolt be arról, hogy Dél-Burgenlandban a zivatarok miatt több tűzoltósági beavatkozásra is szükség volt. Mint írják, Radafalván (Rudersdorf) heves jégeső volt, jelentős károk keletkeztek a mezőgazdaságban, és néhány autó is megrongálódott.

Forrás: ORF

Közben az Időkép ugyancsak arról írt, hogy észlelőjük beszámolója és webkameráik képe szerint Felsőszölnökön jég esett. És a Balatontól nyugatra is kialakultak zivatarcellák, a tó mindhárom medencéjében másodfokú viharjelzés van érvényben.