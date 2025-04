Hasunkra süt nap

Az elmúlt napok borongós, szeles és hűvös időjárása után végre megjelenik a melengető nap is az égbolton. Április egészére jellemző a változékony időjárás, amit a népi bölcsesség is megfogalmaz: "Szent György hava olyan szeszélyes, hogy a népi hagyomány szerint '7 tél, 7 nyár' is váltja egymást ebben a hónapban."

Az áprilisi változékony időjárás éppen naposra váltott

Fotó: Mészáros Annarózsa

Szeszélyes április, változékony időjárás

A csípős reggel után egyre feljebb kúszik a hőmérő higanyszála, kora délutánra a 18 fokot is elérheti a felmelegedés. Pompás az idő kirándulásra, erdőjárásra vagy a kertben ejtőzésre, használjuk ki, hogy itt a tavasz!