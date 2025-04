Öntöző, vízbevető, vízbehányó – Milyen idő lesz húsvéthétfőn délután?

A hagyományos húsvéti locsolkodás már reggel, 7-8 óra körül elkezdődött és ebédidő előtt be is fejeződött. Aki ezen már túl van, a délelőtti órákban még nem igazán számíthatott a vödör hideg víz kellemetlenségét valamelyest ellensúlyozó légköri hőmérsékletre. Délutánra a hőmérséklet azonban már 25 Celsius-fok körül alakul a köpönyeg.hu előrejelzése szerint. Így a kora nyárias melegben talán elviselhetőbb lesz a húsvéti locsolkodás hagyományos módja. Elvétve futó zápor vagy zivatar is előfordulhat, így a víz tisztító, termékenységvarázsló erejét égi áldásban is megkaphatjuk, pláne, ha nem lesz nálunk esernyő.

Húsvéti locsolkodás: hímes tojás a jutalma

Húsvéti locsolkodás. Régen és most is ilyen hímes tojásokat kaphatnak jutalmul a locsolkodók

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A locsolás után a fiatalemberek általában egy-egy színes tojást, néha pedig díszített barka-ágat, de süteményt és egy kis pálinkát is kaptak jutalmul. Néhány helyen tojást csak az a legény illette, aki tetszett a lánynak. A hímes tojás a kereszténység legnagyobb ünnepéhez kötődő szokástárgy. Ilyen remekek voltak megtekinthetőek a Gébárti Regionális Kézműves Ház időszaki vitrinkiállításán Dömötör Andrea tojásíró népi iparművész jóvoltából.