Tavaszi idill húsvétvasárnap Zala szívében (galéria, videó)

Ma, húsvétvasárnap térségünkben kellemes tavaszi időjárás várható a délután tovább részében is, akár 24 °C is lehet, az égbolt többnyire napos vagy részben felhős lesz, csapadék nem valószínű. Keszthely környékén, így a Fenyves-allé mentén is ideális idő kínálkozik egy frissítő kirándulásra.​

Húsvétvasárnap sárgában ragyog a zalai táj

Fotó: Mészáros Annarózsa

A Fenyves-allé környékén a táj sárgába borult a virágzó repceföldeknek köszönhetően. A repce virágzása nemcsak látványos, hanem illatával is elvarázsolja a szemlélőt, így a tavaszi természetjárás különleges élményt nyújt.​

Húsvétvasárnap - természet ébredése, virágzó repceföldek, hagyományok felelevenítése

Húsvétvasárnaphoz számos népi hiedelem és szokás kapcsolódik. A víznek különleges szerepet tulajdonítottak: piros tojást tettek a mosdóvízbe, és abból mosakodott a család, hogy egészségesek legyenek egész évben. A szentelt ételek maradékait mágikus célokra használták, például a sonka csontját a gyümölcsfára akasztották, hogy bőséges termést hozzon.

A Fenyves-allé mindig tökéletes kirándulópont, viszont a látvány most még lenyűgözőbb

Fotó: Mészáros Annarózsa

Ezen a napon munkatilalom volt érvényben: nem sepertek, nem főztek, nem hajtották ki az állatokat. A böjti időszak után ismét lehetett táncolni, bálokat tartani, és húsvéttal megkezdődött a lakodalmak tavaszi ideje is. ​