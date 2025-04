A néphagyomány is jó időt ígér (galéria, videó)

Ma, húsvéthétfőn térségünkben továbbra is kellemes tavaszi időjárásra számíthatunk, a Festetics-kastély kertje is színpompás virágokkal hívogatja a kirándulókat. A délután folyamán a hőmérséklet eléri a 25 °C-ot, az égbolt pedig felhős és napos lesz. Az estére a hőmérséklet enyhén csökken, de továbbra is kellemes marad, 13 °C körüli értékekkel.​

Csodás a húsvéthétfői idő térségünkben

Fotó: Mészáros Annarózsa

Húsvéthétfő: a néphit szerint hosszú, száraz nyárra számíthatunk

A Közép-Magyarország régióra vonatkozó sárga figyelmeztetés heves zivatarokra csak kedd hajnaltól érvényes, így a mai nap folyamán nem kell számítani hasonló jelenségekre.​

A népi hagyományok szerint a húsvéti időjárásból következtetéseket vontak le az év hátralévő részére. Ha húsvét napján esik az eső, akkor pünkösdig minden vasárnapon eső várható, és változékony időre lehet számítani.

Csak a szökőkútban csobog a víz, eső nem várható

Fotó: Mészáros Annarózsa

A mai nap napsütéses időjárása alapján a néphit szerint hosszú, száraz nyárra számíthatunk. Emellett a locsolkodás hagyománya is összefügg az időjárással, mivel a tavaszi eső életet adó erejét szimbolizálja.