Fordulat az időjárásban?

Az időjárás-jelentések szerint fordulat állhat be: talán ma már nyáriasabb hőmérsékletek között akár egy kávézó teraszára is ki lehet ülni. Sőt lehetőség nyílik a kiskertek gondozására vagy akár fűnyírásra is.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint derűsen indul a nap, és ez az állapot egészen estig kitart. Az égen ugyan megjelennek fátyolfelhők, de ezek inkább csak díszítik a napfényt, mintsem eltakarják azt. A levegő hőmérséklete folyamatosan emelkedik, és délutánra már 20 és 26 Celsius-fok közötti értékeket is mérhetünk.