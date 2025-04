Villámárvíz is lesújtott 1 órája

Ezt most megúszta Zala, de a Dunántúl egy részét elverte a jég - videón mutatjuk

Zalában eddig nem lehet panaszunk a húsvéti időjárásra, az előrejelzéseknek megfelelően nagyszombaton is egészen kellemes volt a klíma, szélsőséges jelenségek nem árnyékolták be az ünnepet. Nem úgy Fejérben, ahol testvérportálunk beszámolója szerint villámárvíz és jégeső is lesújtott...

A feol.hu cikke szerint, a Vértesben bújó Gánton például villámárvíz miatt kellett küzdeni a helyi erőknek. Máshol is okozott károkat a szeszélyes időjárás. Zámolyon például jégverés kopogtatott be a böjt utolsó hetében, de sok településen sújtott le jégeső kíséretében a vihar.

