Tényleg elmossa a ballagásokat az eső?

Az ország délkeleti részében már nagyon várják az esőt, de oda nem akar megérkezni. Az április mindenütt száraz, napos, meleg idővel búcsúzik, de csütörtök estétől ismét jöhet minden, ami nedves, kopogós, zuhogós: hisz eső, zápor, zivatar bárhol előfordulhat. Addig 23 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, de szombaton és vasárnap 20 fok alatt marad a hőmérséklet.

No, ennyire tán nem lesz durva... (Fotó: AFP)

S most úgy tűnik, a magyarérettségit is "elmoshatja" az eső. No, nem úgy, ahogyan esetleg néhány maturandus várja, de ha vékony talpú az ünnepi cipő, bizony fázós lehet az a néhány óra - vizes zokniban. Ám tudjuk ezt líraibban is mondani, Kosztolányival: A lomb elernyed, / künn a sövény mentén a víz világol; / a könnyű zápor / vesszőzi az erdőt s a kertet."

Persze, lehet, erre még az időjárás is alszik egyet-kettőt; aztán meglátjuk.