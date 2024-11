A Hungaromet jelzése szerint november 22-én pénteken erősen felhős vagy borult lesz az ég. Főleg éjszaka és délelőtt sokfelé várható csapadék: zömmel havazás, délen viszont havas eső, eső is valószínű. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet hajnalban -5, +1, kora délután 0, +6 fok között valószínű.

Érkezik a hó, most már tényleg kell a téli gumi.

Fotó: Dolezalphoto.cz / Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Az Időkép szintén valószínűsíti a pénteki hóesést. Mint írják, még bizonytalan a csapadékot hozó mediterrán ciklon pályája, de jó esély van rá, hogy az ország nagy részén havat lássunk.

Havazás: szerdán is eshet már, de péntektől nagyon valószínű

Szerdán nagyrészt még eső érkezik, de a hullámzó hidegfront hátoldalán bezúduló fagyos légtömeg a Dunántúlon átfedésbe kerülhet a csapadékkal, így elsősorban ott havas eső, havazás válthatja fel az esőt, megmaradó hó viszont inkább csak a hegycsúcsokon lehet. Pénteken, a következő ciklon érkezésével azonban már az ország jelentős hányadán havazhat, a sík területeken is.

"Egyes számítások szerint a ciklon középpontja tőlünk délre haladhat el, ebben az esetben északon-északkeleten csak kevés hó hullana, a déli országrészben viszont kiadósabb mennyiség. Ugyanakkor több modellfutás is azzal számol, hogy a ciklon középpontja nagyjából a déli és keleti határ mentén fog átvonulni. Ha ez a forgatókönyv valósul meg, akkor országszerte kiadósabb havazásban lehet részünk, amibe viszont délen, délkeleten havas eső, eső is keveredhet" - fogalmaz előrejelzésében az Időkép. Egyes modellszámítások szerint tehát országos havazás is lehetséges.

Aki tehát még nem készítette fel autóját a télies útviszonyokra, célszerű gyorsan intézkednie, hóban a téli gumi alapkelléke a biztonságos közlekedésnek. Emellett gyalogosan is fel kell készülni a csúszós útburkolatokra, és természetesen a hóeltakarítás sem megúszható munka. Változik az időjárás, jön a hó, közeleg a tél...