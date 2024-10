Először is tisztázta: a hurrikán kialakulásához meleg (27-30 Celisus-fok) vízfelület szükséges. A felszálló, nagy páratartalmú meleg levegő zivatarokat gerjeszt, melyek a Coriolis-erő hatására egymás körül forgásba kezdenek. Ha optimálisak a feltételek, akkor egy több száz kilométer átmérőjű, gyorsan forgó zivatartömb jön létre, melyben 200-250 kilométeres sebességgel tombol a szél. A trópusi ciklon keletkezési helye a Ráktérítő és a Baktérítő közötti terület, közelebbi szülőhelyük a meleg tengerfelszín. Mivel a tenger megfelelő hőmérsékletűre – 30 Celsius fok – kizárólag nyáron és ősszel melegszik fel, így a hivatalos hurrikán szezon júliustól novemberig tart.

Ősz van, de Nagykanizsán a reggeli esőt követően újra a napsütésé a főszerep és a hőmérséklet is kellemes, nyárias értékekkel kényeztet

Fotó: Szakony Attila

Kirk hurrikán maradványa érkezik

– Ide Európába Kirk hurrikán maradványa az Atlanti óceán felől érkezik, amire ideér rendszerint legyengül, mérsékelt égövi ciklonná szelídül, hiszen nem a trópusokon vagyunk – fogalmazott. – Valamennyire megmarad a jellege és nagy szelet okoz, melynek előoldalán afrikai eredetű meleg levegőt tol be a Kárpát-medencébe is. A hurrikánszezon az pontosan ez az időszak, ilyenkor ősszel hatással van Európa időjárására is. Erős széllel támad és némi csapadékot hoz ugyan, de nem jelentőset. Európába jellemzően enyheséget hoz. Viszont ez még nem az indiánnyár.

A floridaiak menekülnek

Harcz Endre szerint a világ most a Milton hurrikánra figyel Amerikában, mely jelenleg 5-ös erősségű és Florida nyugati felén, Tampa és Fort Myers térségében ér partot. Ez a Mexikói-öböl felett tekeredő hurrikán olyan erősségű, amely miatt elkezdődött Florida kiürítése, az emberek menekülnek a térségből. A viharvadász szerint 3-4 méteres hullámokkal moshatja el a partközeli településeket.

Nehéz kijutni a városokból

A tengerentúlon élő nagykanizsaiaktól érdeklődtünk, hogy mit tapasztalnak a hurrikánnal kapcsolatban. Egy Chicago-ban élő hölgy az egyik amerikai tévétársaság videóját küldte el. Ezen jól látszik, hogy az autópályákon feltorlódtak az autók és szinte lehetetlen kijutni a városokból.

Halálos viharhullám a láthatáron

– Az előrejelzések szerint 10-15 méteres halálos viharhullám várható a floridai Sarasota-Manatee-ben – ezt már az Atlantában élő, nagykanizsai származású Mozsolics Judit írta a Facebookon keresztül. – Messze vagyok ettől a hurrikántól, de aggódva figyeljük a híreket, minden televíziós csatorna ezzel foglalkozik. Sokakat evakuálnak, ezért hagyják el az otthonaikat.