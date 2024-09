Korábbi cikkünkben a becsehelyi Harcz Endre viharvadász, kertész és gyümölcstermesztő már felvázolta a várható helyzetet. A csütörtök reggeli esős, hűvös szürkeséget látva az időjárás valóban késő őszi "arcát" mutatja.

Megérkezett a kellemetlen időjárás

Fotó: Szakony Attila

Az éjszakai hőmérséklet nappal is kitart

Harcz Endrét csütörtökön sikerült elérnünk. Elmondta: a különféle európai időjárási diagrammokat figyelve világosan látszik, hogy nagyjából szeptember 17-ig mintegy 100 milliméter csapadékra számíthatnak a Zalában élők. Ráadásul az éjszakai 12-13 Celsius-fok megmaradhat nappalra is.

A hétvégére is marad a kellemetlen időjárás

Állításait támasztja alá a HungaroMet jelentése is, ők azt írják, hogy csütörtök éjfélig a 24 órás csapadékösszeg a Dunántúl nyugati megyéiben elérheti a 20 millimétert is. Nyugaton egy-egy 65 kilométeres széllökésre is van esély a nap folyamán északnyugati, északi irányból. A tájékoztatóból továbbá kiderül: a következő napokban nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Többfelé, illetve több alkalommal számítani lehet esőre, záporra, keleten eleinte helyenként zivatar is kialakul. Tovább csökken a hőmérséklet, főként a tartósabban csapadékos tájakon várható hűvös őszi idő.