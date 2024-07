– Az elmúlt két hétben nagyon meleg volt Zala vármegyében, és nem is feltétlen a nappali 35 Celsius-fokos hőmérsékletek miatt volt nehezen elviselhető a kánikula – fogalmazott Harcz Endre. – Sokkal megterhelőbb volt az, hogy majdnem két héten keresztül még éjszaka sem csökkent 20 Celsius-fok alá a hőmérséklet. Ritkán fordul elő, hogy ilyen huzamosan ennyire magas hőmérsékletek vannak éjszaka. Ha meleg is van nappal, felfrissülést hoz a 15-18 Celsius-fokos reggel, de ez most nem így volt.

Hozzátette: szerencsére ebben változás áll be a következő napokban, mivel kissé hűvösebb, vagy inkább kevésbé meleg levegő áramlik be az ország fölé, így nappal sem lesz annyira meleg, az éjszakák pedig kimondottan kellemesebbek lesznek.

– Csütörtökön, pénteken és szombaton reggelente jóval hűvösebb lesz, mint az elmúlt időszakban – folytatta Harcz Endre. – Úgyhogy amennyiben egész éjjel nyitott ablakok mellett alszunk, kissé talán le lehet hűteni a lakásokban a benti hőmérsékletet. Aztán hétvégén ismét 30 Celsius-fok fölé kúszik a nappali hőmérséklet. Komolyabb mennyiségű csapadékot ez a gyenge front nem hoz, esetleg szerdán lehet néhány milliméter eső.