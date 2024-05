Minderről Gyarmati Antal polgármester tájékoztatta lapunkat, aki elmondta: a délutáni vihar észak felől, hatalmas fellegekkel érkezett, s pillanatok alatt több milliméternyi csapadék hullott a városra. Olyan intenzív volt az esőzés, hogy sem a nyílt vízelvezető árkok, sem a zárt csapadékrendszer nem tudta elvezetni a vizet, így az az utcákon, járdákon hömpölyögve keresett utat magának. A sáros ár teljesen elöntötte a városközpontot, a Rákóczi utcában, a közös önkormányzati hivatal, valamint a Salla Művelődési Központ és Könyvtár épülete előtt legalább 10-15 centiméternyi vastagságban hömpölygött a lezúdult csapadék. A víz betört az általános iskola területére is, ahol teljesen elöntötte a műfüves pályát, de néhány lakóingatlanról is jelezték, az épületek alatti pincékbe is bejutott. A kárelhárítási munkák jelenleg is zajlanak.

Fotó: Gyarmati Antal

Fotó: Gyarmati Antal

A városban uralkodó állapotokról olvasónk, Joó Dominik videót is küldött, amely ITT megtekinthető.