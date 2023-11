Ugyan nagyon nehezen akart megérkezni az ősz. Még novemberben is voltak nagyon enyhe napok, amikor egy vékony pulcsiba is melegünk volt. Ám az időjósok tájékoztatása szerint a tél már itt van a nyakunkon. Hétvégére 4 fokos maximumot és éjszakai fagyokat ígérnek (sőt szombat reggel már havazott is) és a jövő hétre sem jósolnak 7-8 foknál melegebbet éjszakai fagyokkal. Idén ennyi jutott nekünk az őszből, körülbelül egy hónap.