Erős zivatarokkal, villámlással, esővel és széllel pénteken este megérkezett a lehűlés Zala vármegyébe. Az őszies időjárás jellemző lesz szinte egész hétvégén, bár vasárnapra talán már több lehet a naposabb órák száma. Nagykanizsán péntekről szombatra virradóra szinte alig tartott szünetet az eső. Az őszies nyárban szinte alig merészkedtek ki az emberek az utcára. A nyár most ugyan a barátságtalan arcát mutatja, de időjárás ellenére is érdemes kimozdulni, hiszen több program is várja megyeszerte az érdeklődőket.