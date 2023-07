Megérkezett az ítéletidő Zala vármegyébe is, Garaboncon például egyik olvasónk a jég pusztításáról számolt be. Novák Ernőné a dió nagyságú jégről fényképet és videót is készített. Nagykanizsán hirtelen lezúduló eső lepte meg a közlekedőket, egyelőre nem esik, viszont a szürke felhők a város felett maradtak.

Fotó: Novák Ernőné

Zalakarost sem kerülte el a jég. Olvasónk felvételén nagyon jól hallatszik, ahogy az autón pattognak a jégdarabok.