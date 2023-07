Nemcsak a tavasz szeszélyes, nyáron is pillanatok alatt elkapja az embert a zivatar. Érdemes az időjárás-előrejelzést is figyelni, hogy mikor legyen nálunk esernyő vagy esőkabát. Kedden reggel 9 óra után készültek ezek a felvételek. A szabadtérre tervezett csácsi sajtótájékoztató résztvevőit is betessékelte a viharfelhő az iskolába. Fotós kollégánk felvételei az esemény után készültek. Persze arra még volt idő, hogy magasabb pontot keressünk, így tekintve le az eső áztatta városra. A ma várható időjárásról ITT olvashatnak.

Fotó: Pezzetta Umberto