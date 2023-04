Mi jut eszünkben a húsvétról? Csokoládé, tojásfestés, húsvéti versek, locsolás az udvaron szódásszifonból, tavaszi szünet, bringázás, túrázás. Az idei húsvét kicsit más. Az ország egyes pontjain szakad a hó ( a Kékestetőn néhány centi hóréteg is található), de máshol sincsen verőfényes napsütés. Zalában 3-4 fok fölé nem igen kúszott szombaton a hőmérő higanyszála és az eső is esik.

Jézus Szíve Ferences Templom Zalaegerszeg (Olai templom) az hideg időben

Fotós: Pezzetta Umberto

Bár az orkán erejű szél alább hagyott a hétvégére, és hétfőre 10-12 fokot is jósolnak, azért a vödörrel való locsolást érdemes kétszer is átgondolni, hiszen esőt és minimális szelet is jósolnak. Nehogy betegség legyen a vége a húsvéti mókázásnak!

Fotós: Pezzetta Umberto

Kis érdekesség. A koponyege.hu információi szerint. 2002-ban Zabarban mérték a leghidegebbet április 8-án, egészpontosan -10,1 fokot. A legmelegebbet pedig jóval korábban, 1939-ben Szegeden, 30.2 fokot.