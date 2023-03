Zala vármegyébe is megérkezett a naptári tavasz, amely magával hozta a havazást is. Zalaegerszegen kora hajnalban elkezdett szállingózni, később intenzív havazásba váltott és a délutáni órákig kitartott. A hó sehol nem maradt meg, ahogy földet értek a pelyhek, szinte azonnal el is olvadtak, így gondokat nem okozott a közlekedésben. Azonban a reggel munkába sietőknek szép látványban lehetett része, ahogy hullt a hó az útra, járművekre, járdára.