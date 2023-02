Lóg az eső lába. Ezt a címet is adhatnánk a hajnalban a nagykanizsai Teleki utca 1. szám alatti társasház tetejéről készült fényképnek. A RockCats Stage Photo Crew vezetője, Szalainé Mónika Mercedes a csütörtöki pirkadatot örökítette meg. Az esőfelhő takaróként terítette be a várost, s azóta is szüntelenül esik belőle a csapadék.

Fotós: Szalainé Mónika Mercedes