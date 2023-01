Egy kedves olvasónk, többszőr megszokott örvendeztetni minket csodásfelvételeivel Balatongyörökről. Most a csütörtök esti szivárványos, színpompás naplementét és a pénteki napfelkeltéről készített fotóit küldte el nekünk, melyet most önök is megcsodálhatnak.

