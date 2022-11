Erősen felhős, vagy borult lesz az ég. A Duna-Tisza-közén sokfelé, máshol elszórtan várható eső, záporeső. Kiadós eső is lehet. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik. 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. Az autósoknak az erős oldalszél és a vizes útak miatt kell óvatosabban vezetniük. Fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, továbbá az időnként megélénkülő szél a kellemetlen tüneteket tovább fokozhatja és a hőérzetünket is csökkenheti. A reggeli órákban érezhető hideg miatt a mozgásszervi betegségben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet, korábbi csonttörések helye fájdalmassá válhat. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a köpönyeg.hu.